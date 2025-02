Nieuwe zoektocht naar vermiste vlucht MH370 van start

De Boeing 777 had 227 passagiers en twaalf bemanningsleden aan boord. Naar het vliegtuigwrak en de inzittenden is herhaaldelijk gezocht, maar zonder resultaat. In een eerdere fase was ook het Nederlandse bedrijf Fugro bij de zoekacties betrokken. Op stranden in Afrika en eilanden in de Indische Oceaan zijn wel brokstukken aangespoeld, maar het grootste deel van het toestel is spoorloos.

De Maleisische transportminister Anthony Loke meldde dinsdag dat de schepen van Ocean Infinity zijn uitgevaren. Over de precieze voorwaarden is de Maleisische overheid nog in gesprek met het bedrijf. Eind december werd al bekend dat Ocean Infinity alleen betaald krijgt als het succesvol is. Toen werd een bedrag genoemd van 70 miljoen dollar (zo’n 67 miljoen euro).