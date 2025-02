Oud-antiquair treft bijzonder blad in Statenbijbel aan

Het versierde blad geeft veel informatie over de Bijbel. Aan de linkerkant worden alle boeken van het Oude Testament op rijm genoemd en aan de rechterkant die van het Nieuwe Testament, ook op rijm. Het begin luidt: „God heeft aan Israël geschonken Vijf boeken; Mozes vastgeklonken”. Het slot: „Gelukkig zijn, die dit bewaren: De geest en Bruid zal ’t ons verklaren. Haar naam blijft zalig ongestoord, Johannes sluit het Bijbelwoord.”

In het midden staan bijzondere gegevens. Zoals: de naam JEHOVAH of HEERE komt 6855 keer in de Bijbel voor. Het aantal Bijbelboeken is 66 en het aantal hoofdstukken 1189. Het totaal aantal woorden van de Statenbijbel bedraagt 773.692 en het aantal letters 3.566.480. Het middelste hoofdstuk van de Statenbijbel is Psalm 117.

Navraag bij de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) over de herkomst brengt enige duidelijkheid. Wetenschappelijk medewerker Lennart van Belzen deelt mee dat de tekening Concordans wordt genoemd, overeenkomstig de naam van de Volkomene Nederlandsche Concordantie van A. Trommius, die in 1672 werd gepubliceerd, met daarin allerlei informatie over de Bijbel.

De GBS heeft in het archief een handgeschreven versie van deze tekst. In Museum Het Catharijneconvent in Utrecht is een oorspronkelijke tekening aanwezig met een gelijkluidende tekst, die dateert uit het jaar 1828 en is vervaardigd door J.H. Lucas. Verschil is dat die tekening geschreven tekst bevat, terwijl de nu gevonden eenbladsdruk gedrukt is en ook de versiering verschilt. Maar de inhoud is hetzelfde: „Het heilig Bijbelwoord is ons veel groter schat, dan ’t gans geschapendom met al haar heil bevat.”