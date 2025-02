Steunpakket EU moet positie Kyiv bij onderhandelingen versterken

De bewindsman sprak maandag met Europese collega’s in Brussel over het miljardenpakket dat uit de koker van EU-buitenlandchef Kaja Kallas komt. Er moeten nog wat „details” worden uitgewerkt, „maar op basis van de discussie van vandaag ben ik daar wel optimistisch over”. De EU-leiders gaan op 6 maart het bedrag invullen.

Deelname aan het pakket is niet verplicht omdat anders Hongarije en Slowakije bezwaar zouden maken. Maar er is volgens Veldkamp wel „een stevige druk” om bij te dragen. Het moet vooral zorgen dat landen die tot dusver relatief weinig aan Oekraïne hebben gegeven zoals Spanje en Italië wat meer gaan doen.

Landen kunnen financieel dan wel materieel aan het pakket bijdragen. De Nederlandse regering kan goed met het voorstel leven omdat zij haar bijdrage kan afschrijven van bedragen die al zijn toegezegd aan de regering in Kyiv. De steun kost Nederland niets extra’s, was te horen in Brussel.

Het plan van Kallas moet ervoor zorgen dat Oekraïne extra luchtverdedigingssystemen, raketten, drones, munitie en training van militairen krijgt. Kallas wil snel overeenstemming omdat ze hiermee een signaal denkt af te geven aan zowel Oekraïne als de Verenigde Staten. Europa „neemt verantwoordelijkheid” in de woorden van Veldkamp.

De EU-ministers kwamen bijeen op de derde verjaardag van de Russische inval in Oekraïne. De Amerikaanse militaire steun dreigt onder president Donald Trump weg te vallen. Ook schuift hij steeds meer richting Rusland op. De EU wil laten zien aan Washington dat ze Oekraïne niet laat vallen.

De EU-landen willen ook eensgezindheid tonen. „Je ziet dat Europese landen elkaar juist nu ontzettend vasthouden. Ook op hoofdstedenniveau, ook rechtstreeks, ook met de Britten erbij, omdat we echt in historische tijden leven waar we ook samen moeten optrekken”, zei Veldkamp.

Volgens hem moet de EU Oekraïne volop blijven steunen en tegelijk de druk op Rusland hoog houden. De EU-ministers gingen akkoord met een zestiende sanctiepakket tegen het Kremlin. Kallas liet al weten dat aan een zeventiende pakket wordt gewerkt.