Kopen ondanks een kast vol kleding

De Jong weet wat voor last overmatig koopgedrag kan zijn. Ook zij behoorde tot die categorie. En het blijft een valkuil, geeft ze schoorvoetend toe. Daarom is het ook zo goed om je shopgedrag onder de loep te nemen en te ervaren dat minder kleding kopen eigenlijk alleen maar voordelen kent.

De kiem voor de cursus werd gelegd in 2010. De Jong studeerde toen aan het Amsterdam Fashion Institute en als afstudeerproject daagde ze mensen uit om, net als zijzelf, een jaar lang geen kleding te kopen. Uiteindelijk deden 2000 personen aan deze challenge mee.

„Voor 80 procent van de tijd benut je slechts 20 procent van je kledingkast” Laura de Jong, mode-expert

De challenge heeft haar veel inzicht gegeven in haar koop- en kleedgedrag. Zo ontdekte ze dat ze 80 procent van de tijd slechts 20 procent van haar kledingkast benutte, ook in het jaar dat ze er niets nieuws bij koopt.

In de cursus legt ze de lat lager. Het idee is dat mensen maximaal vijf items kopen, omdat uit onderzoek blijkt dat meer aanschaffen te veel drukt op de veerkracht van de aarde. Met haar eigen kledingkast bewijst de keurig geklede mode-expert dat dit mogelijk is, maar iedereen kan het wat haar betreft naar eigen inzicht invullen. Beslis bijvoorbeeld dat ondergoed niet meetelt, of dat drie paar sokken tellen als één item. Wie te maken heeft met een flinke gewichtsverandering, zal ook anders met de regel om moeten gaan.

De cursus duurt in totaal een jaar en is zeer divers van insteek. De eerste drie maanden zie je onder ogen hoeveel kleding je hebt, hoeveel geld je eraan uitgeeft en leer je waarom kleding kopen zo verslavend is. In de periode erna kijk je vooral naar wie je zelf bent en welke kleding je goed staat. Vervolgens leer je goed te combineren, je kleding te onderhouden en hoe je een kleine reparatie aanpakt. In het laatste seizoen ligt de focus op duurzame aankopen.

Wat De Jong vooral wil bereiken, is bewustwording. Dat begint met de kledingkast eens goed onder ogen zien. De eerste opdracht is het op een rijtje zetten van al je aankopen van het afgelopen jaar. Dat is meteen een flinke kluif, maar gelukkig neemt een bankapp veel werk uit handen. Ook kijk je hoe vaak je een item draagt en krijg je de vraag of je het met de kennis van nu weer zou kopen. De valkuilen van Vinted, de uitverkoop, de kringloopwinkel en roulerende tassen met gratis tweedehandskleding komen eveneens aan bod.

Wie extra ondersteuning nodig heeft, kan een buddy krijgen

De cursus duurt bewust een jaar, want dan komen alle seizoenen langs, maar vraagt niet overdreven veel tijd. Elke maand zijn er een paar opdrachten en livesessies en geeft een expert een leerzaam webinar. Wie extra ondersteuning nodig heeft, kan een buddy krijgen of deelnemen aan een appgroep. Voor de prijs –slechts 46 euro– hoeven mensen het niet te laten. Een symbolisch bedrag dat verwijst naar de 46 kledingstukken die de gemiddelde Nederlander jaarlijks koopt en waar hij 1600 euro aan kwijt is.

De redenen dat mensen minder kleding willen kopen, zijn divers. De een ziet met name de milieuschade als een probleem. Anderen willen vooral geld besparen, van hun uitpuilende kledingkast af of stoppen met eindeloos over kledingapps scrollen. Het mooie is dat al deze zaken aan bod komen en toewerken naar het uiteindelijke doel: minder kleding kopen.

”Stoppen met shoppen” is een aanrader voor iedereen die bewuster met kleding om wil leren gaan en daar energie in wil steken. Aantrekkelijk bijproduct van een afgeslankte kledingkast is dat je de kleding die je hebt sterker waardeert en dat je ook beter weet wat je goed staat. Wie zich eerst nog verder in de visie van De Jong wil verdiepen, kan de podcast ”Over mijn shopverslaving en wat minder kopen mij bracht” beluisteren.

> lauralagom.com