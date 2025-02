Excuses waterschap Amsterdam en omstreken voor belastingproblemen

Binnenland

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de problemen rond de belastinginning en gaat alle inwoners daarvoor in een brief excuses aanbieden. Het waterschap had eerder al spijt betuigd, maar de Nationale ombudsman had erop aangedrongen nog eens ruimhartig excuses aan te bieden. Het kantoor van ombudsman Reinier van Zutphen had veel vragen en klachten gekregen over vertraagde belastingaanslagen.