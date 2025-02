Nieuw jeugdboek Brubaker Bradley boeit, maar haar eerdere werk was beter

Miri, voluit Miriam, woont in de Joodse wijk van Parijs, nadat ze uit Duitsland gevlucht is. Ze twijfelt zelf aan haar moed, maar doet intussen dingen die absoluut dapperheid verraden. Bij een razzia weet ze samen met haar buurmeisje Nora, een peuter nog, te ontkomen. Haar liefde en zorg voor dat meisje leveren ontroerende passages op. Dankzij een behulpzame non komt ze terecht in Chenonceau, waar ze –zonder Nora– in een klooster belandt. Het nabijgelegen kasteel, met zijn brug over de rivier, is in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om vluchtelingen te smokkelen naar het niet-bezette deel, Vichy-Frankrijk. Miri raakt hierbij betrokken. De schrijfster voert de historische figuur Catharina de’ Medici op in dit verhaal, die ooit dit kasteel bewoonde. Zo kan ze lijnen trekken tussen haar bloedige optreden tegen de hugenoten en de nazipraktijken in Miri’s tijd. Wat mij betreft, had dit niet gehoeven – erg overtuigend is het niet. En daarbij doet de manier waarop het gebeurt afbreuk aan de geloofwaardigheid van het verhaal: Miri –in Frankrijk Marie– heeft namelijk regelmatig uitgebreide gesprekken met de geest van deze vrouw, die zij als enige gewoon kan zien. Los daarvan geeft Miri’s verhaal een mooie inkijk in een stukje vrij onbekende geschiedenis.

Middernachtoorlog, Kimberley Brubaker Bradley; uitg. KokBoekencentrum; 296 blz.; € 17,99