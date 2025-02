Theelepels en taartschep van Sissy-Boy bevatten te veel lood

De fout is ontdekt na het doen van steekproeven. De goudkleurige spullen zijn verkocht tussen juni 2023 en januari dit jaar, de verkoop ervan is daarna gestopt. Bij inlevering krijgen klanten het aankoopbedrag volledig terug, ook zonder een aankoopbewijs te laten zien en ook als het product was gekocht voor de genoemde periode.