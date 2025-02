Burgemeester Schiedam ‘geschokt’ door doodsteken 13-jarige jongen

Binnenland

De burgemeester van Schiedam is „geschokt” nadat een 13-jarige jongen uit de plaats zondag is neergestoken en later aan zijn verwondingen is overleden. Het laat „diepe sporen na”, zegt Harald Bergmann op de site van de gemeente. „Ook in de buurt, in heel Schiedam.” De „jeugdige leeftijd” van het slachtoffer en die van de eveneens 13-jarige aangehouden verdachte „maken dit incident zo mogelijk nog droeviger”.