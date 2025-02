Ministeries hijsen Oekraïense vlag drie jaar na Russische invasie

Ook vorig jaar werd voor veel overheidsgebouwen de Oekraïense vlag gehesen. Toen waren het meerdere ministeries, gemeenten en provincies die de blauw-gele vlag hadden gehesen.

De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken schrijven in een persbericht ook over de Nederlandse steun aan Oekraïne. „Al drie jaar vechten de Oekraïners met veel moed en onvermoeibaar tegen de brute Russische agressie”, aldus minister Ruben Brekelmans in een persbericht. „Dat doen ze óók voor onze vrijheid. Want er is geen enkele reden om aan te nemen dat president Vladimir Poetin zal stoppen bij de Oekraïense grens.”