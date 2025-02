Zzp’er steeds vaker gedwongen via tussenbureau te werken

Het zal vrijwel geen enkele zzp’er zijn ontgaan dat de overheid strenger gaat optreden tegen schijnzelfstandigheid. Daarmee wordt bedoeld dat een zzp’er in feite ergens in loondienst is. Neem een verpleegkundige die vijf dagen per week in een ziekenhuis werkt, maar daar niet in dienst is, en elke maand een rekening stuurt.

Heel veel zzp’ers hebben niet te maken met schijnzelfstandigheid. Zij hebben meerdere opdrachtgevers en werken zelfstandig. Een tuinman met een eigen bus en gereedschap, die zich aan verschillende hoveniersbedrijven verhuurt, hoeft zich bijvoorbeeld nergens druk over te maken.

Verwijten

Tenminste, als zijn werkgevers niet in de kramp schieten. Bedrijven en instellingen zijn namelijk vaak ten onrechte bang dat de belastingdienst hun iets kan verwijten en eisen om die reden soms dat zzp’ers op zoek gaan naar een bemiddelaar, bijvoorbeeld een detacheringsbureau.

Veel zzp’ers ondervinden daardoor problemen, blijkt uit onderzoek van ZZP Nederland. Dat werd uitgevoerd onder duizenden van de ruim 56.000 leden van deze vereniging, die de belangen van zzp’ers behartigt.

Uit het onderzoek blijkt dat het loont om in gesprek te gaan met de werkgever

Meer dan de helft van degenen die door hun opdrachtgever gedwongen worden om te werken via een tussenbureau geeft aan dit helemaal niet te willen. Nog eens 34 procent zegt dat ze dit alleen gaan doen als ze anders geen werk kunnen krijgen.

De belangrijkste reden is duidelijk. Bijna 60 procent van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat hun inkomen omlaaggaat als ze gaan werken met bemiddelaars. Een aantal zzp’ers stopt om die reden met het bedrijf. Na een jarenlange stijging daalt hun aantal in de afgelopen maanden.

In gesprek

Verder blijkt dat het niet verstandig is als zzp’ers direct ingaan op de eis van een opdrachtgever om voortaan via een detacheringsbureau te gaan werken. Het loont om in gesprek te gaan. Van de ondervraagden geeft 85 procent aan dat er, na overleg met de bedrijven en instellingen waarvoor ze werken, veel mogelijk blijkt te zijn.

De zelfstandigen kunnen in heel veel gevallen gewoon als zzp’er aan de slag blijven, als er duidelijke afspraken worden gemaakt. Soms zijn er daarvoor wat aanpassingen nodig in de werkzaamheden of op administratief gebied.

Van de ondervraagden is een grote meerderheid niet bang voor een controle van de belastingdienst. Ze zijn ervan overtuigd dat ze op een juiste manier inhoud geven aan hun ondernemerschap. Wel zijn ze ontevreden over de manier waarop de overheid communiceert. Driekwart van de zzp’ers vindt de berichtgeving vanuit de belastingdienst niet duidelijk.