Amalia doopt nieuw bevoorradingsschip Koninklijke Marine

„Ik doop u Den Helder en wens u en uw bemanning een behouden vaart”, zei Amalia. Bij de doophandeling liet ze een fles champagne aan een touw tegen het schip kapotslaan en hakte ze met een bijltje een touw door, als teken dat de trossen los konden.

Prinses Amalia en Roland Briene, algemeen directeur van Damen Naval, bij het bevoorradingsschip Den Helder in Vlissingen. beeld ANP, Patrick van Emst

Vlak voor de doophandeling hield staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie een toespraak. „We hebben geen tijd te verliezen en het is zaak dat de marinehaven van Den Helder in rap tempo een ander aanzicht krijgt. Een aanzicht dat tegenstanders afschrikt en Nederlanders geruststelt”, zei hij. „De veiligheidssituatie is de afgelopen jaren verslechterd. Daarom is tijdens de bouw besloten om het schip alsnog te voorzien van bepaalde radar- en wapensystemen.”

Het nieuwe bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine zal marineschepen wereldwijd voorzien van brandstof, munitie, water, voedsel en reserveonderdelen. Ook kan de bijna 180 meter lange Den Helder worden ingezet bij de bestrijding van drugshandel en voor noodhulp.