De Jonge vond Amalia ‘buitengewoon ontspannen en professioneel’

Koninklijk Huis

Hugo de Jonge, de plaatsvervangend commissaris van de Koning in Zeeland, vond prinses Amalia „buitengewoon goed voorbereid, buitengewoon ontspannen en zeer professioneel” tijdens haar eerste officiële solo-optreden. „Ze deed het gewoon hartstikke goed”, zei hij. Amalia doopte zaterdag het marineschip Den Helder in Vlissingen, dat in de tweede helft van 2025 in gebruik wordt genomen.