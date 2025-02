Linda Nooitmeer krijgt Frans Banninck Cocqpenning

Nooitmeer is sinds april 2018 voorzitter van NiNsee. Afgelopen november kondigde ze aan per 1 maart 2025 haar werkzaamheden bij het instituut neer te leggen. „Mede door de inzet van Nooitmeer is het slavernijdossier structureel op de nationale en internationale agenda geplaatst en is het bewustzijn rondom institutioneel racisme vergroot”, stelt de gemeente. „Met visie, strategisch inzicht en vastberadenheid heeft zij een sleutelrol gespeeld in het behalen van historische mijlpalen, zoals de officiële excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden en de erkenning van Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van slavernij, als immaterieel erfgoed.”

De Frans Banninck Cocqpenning is een onderscheiding voor mensen die zich meer dan twaalf jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.