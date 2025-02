Hamas verspeelt krediet met gouden oorbellen

De gijzelaars moeten een oorkonde ondertekenen, moeten op een podium staan omringd door Hamasstrijders en worden daarna in een parade naar auto’s van het Rode Kruis gebracht.

Zelfs dode gijzelaars worden niet met rust gelaten. Afgelopen week stonden vier doodskisten op een podium, geflankeerd door iemand van Hamas. Maar wat vooral opviel, was de nietsontziende propaganda op het metershoge bord achter de kisten. Daarop stonden foto’s van de slachtoffers – onder wie de twee roodharige jongetjes van de familie Bibas die uitgroeiden tot symbolen van de gijzelaars.

De vier waren afgebeeld in een bloedrode cirkel die rechtstreeks van de Israëlische premier Netanyahu vandaan kwam, die als een Dracula met hoektanden werd geportretteerd. „De oorlogscrimineel Netanyahu en zijn nazileger hebben hen gedood met raketten uit hun zionistische gevechtsvliegtuigen”, stond er in koeienletters bij. In drie talen: Arabisch, Hebreeuws en Engels. Zodat het niemand ter wereld zou ontgaan.

De vrijgelaten gijzelaar Sagui Dekel-Chen kreeg van Hamas een set gouden oorbellen mee. beeld EPA, Haitham Imad

Toen de kisten eenmaal in Israël waren, bleek ook nog eens dat een van de lichamen (dat van de veronderstelde moeder van de jongetjes) niet van welke gijzelaar dan ook was. Een fout van Hamas? Of juist opzet?

Hoe dan ook, het is overduidelijk dat Hamas heel bewust overal een PR-stunt van probeert te maken. Om te laten zien hoe menselijk zelfs de al-Qassambrigades (de militaire tak van Hamas) zijn, krijgen de gijzelaars regelmatig presentjes mee, zoals medailles, kaarten van Palestina en andere prullaria met de Palestijnse vlag of het logo van de al-Qassambrigades.

Afgelopen week kreeg de vrijgelaten gijzelaar Sagui Dekel-Chen zelfs een set gouden oorbellen mee, bedoeld voor zijn dochter die was geboren terwijl hij in Gaza zat. Dat schoot veel gewone Gazanen in het verkeerde keelgat.

„Vanaf het moment dat ik zag dat die oorbellen aan de gevangene gegeven werden voor zijn dochter, voelde ik niets dan pijn en verlies”, zei de 36-jarige Gazaan Alaa Matar deze week tegen de Emiraatse krant The National.

Matar verloor zelf zijn vrouw en dochter bij een Israëlisch bombardement en heeft niets met de PR-stunts die Hamas opvoert. „Zelfs als er een boodschap achter zit, waarom houden ze geen rekening met onze gevoelens?”

Intussen heeft Hamas plechtig gezworen zich niet te zullen ontwapenen en tegen iedereen te blijven vechten die namens Israël actief is in de Gazastrook. De organisatie anticipeert zelfs op groei, zei woordvoerder Osama Hamdan deze week in Qatar. Maar onder meer de zeldzame woede over de oorbellen laat zien dat er dingen aan het schuiven zijn. Het zou zomaar kunnen dat Hamas z’n krediet onder de Gazanen langzaam aan het verliezen is.