En inderdaad zijn die protesten luidkeels te horen in landen als Irak en Iran. Toch zijn er lang niet overal protesten tegen Israël. Er zijn landen waar de bevolking misschien wel kritisch is op Israël, maar waar dat niet wordt gehoord. Dat zie je in het Midden-Oosten vooral in de twee landen die in de afgelopen jaren een normalisatieverdrag met Israël hebben gesloten: de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

In dat laatste land, een klein koninkrijk in de Arabische Golf voor de kust van Saudi-Arabië, is het zelfs verboden om sympathiebetuigingen te uiten voor de Palestijnen of voor Libanon. Een post op sociale media waarin iemand zich uitspreekt voor het sjiitische Hezbollah in Libanon kan genoeg zijn voor een arrestatie.

De overheid van Bahrein heeft daar zo zijn redenen voor. Het land wordt geleid door soennieten, maar de meerderheid van de bevolking is sjiitisch. In het verleden heeft dat al vaak voor problemen gezorgd. En demonstraties in de hoofdstad Manama, die de broze vrede kunnen aantasten, zijn dan ook uiterst ongewenst.

Het bewaren van de maatschappelijke vrede is sowieso het belangrijkste argument voor vrijwel alle regeringen in het Midden-Oosten om demonstraties aan banden te leggen als zij dat nodig achten. Dat geldt in het bijzonder voor de Golfstaten die afhankelijk zijn van hun internationale investeringsklimaat én die een verdrag met Israël hebben – de VAE en Bahrein dus. Voor hen is rust in de samenleving een levensvoorwaarde.

Maar overheden kunnen onmogelijk alles in de hand houden. Dat bleek vorige week in de VAE, toen de Israëlische rabbi Zvi Kogan plotseling verdween. Hij woonde in de hoofdstad Abu Dhabi, op een uur rijden van Dubai. Zondag werd hij in de stad Al Ain, dichtbij de grens met Oman, vermoord teruggevonden.

Voor de regering van de VAE was dat reden om alles op alles te zetten om de daders te vinden. Een moord op een Israëlische staatsburger is wel het laatste wat de Golfstaten kunnen gebruiken.

Begrafenis van Zvi Kogan. beeld AFP, Gil Cohen-Magen

Een paar dagen geleden werden als gevolg van die inspanningen drie Oezbeken opgepakt in Turkije, die vervolgens werden uitgeleverd aan de VAE waar ze zullen worden vervolgd.

Het lijdt geen twijfel dat die vervolging stevig zal zijn. Yousef al-Otaiba, de ambassadeur van de VAE in de Verenigde Staten, zei: „De moord op Zvi Kogan was meer dan een misdaad in de VAE; het was een misdaad tégen de VAE. Het was een aanval op ons thuisland, op onze waarden en op onze visie.” De moraal van het verhaal: wie aan de stabiliteit van de samenlevingen in de Golf komt, overschrijdt alle rode lijnen. Sympathisanten van Hamas en Hezbollah kunnen zich beter twee keer bedenken voordat ze afreizen naar Dubai of Manama.