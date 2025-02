Replica Ark van Noach voorlopig niet naar Israël, maar meert aan in Amsterdam

Wim Beelen, eigenaar van Larendael, heeft Johan Huibers hulp aangeboden voor het renoveren van de ark. De replica ligt op dit moment in Krimpen aan den IJssel. Het schip zal aanmeren in Amsterdam op het terrein van Larendael.

„De originele bestemming blijft behouden om het verhaal levend te houden, maar er is ook ruimte voor duizend werkplekken, twee theaters, presentatiezalen voor duizend personen, conferentieruimtes en een restaurant. De Ark biedt oneindig veel mogelijkheden”, schrijft Beelen op LinkedIn.

Voorlopig gaat de ark dus niet naar Israël, zoals het plan was. Maar het schip is niet gekocht door Larendael, zegt Beelen. „Huibers is nog steeds eigenaar.”

Daniël Vandy, penningmeester van Stichting Breng de ark thuis, is „enorm teleurgesteld”. Huibers en hij kregen de papieren bij de notaris niet rond en konden niet snel genoeg aantonen waar het geld van Israëlische investeerders precies vandaan kwam, vertelt Vandy. Beelen sprong vervolgens bij.

Vandy’s plan om de ark vanaf april voor publiek te openen en er daarna via een zeereis mee naar Israël te gaan, lijkt daarmee niet door te gaan. De afspraken die mensen al maakten om de ark in april en mei te bezichtigen, zegt Vandy af. Wel hoopt hij dat zijn plan later toch uitgevoerd kan worden.

Daarover wil Beelen niets zeggen. „Het belangrijkste is dat de ark niet gesloopt wordt en dat ongelovige mensen in Amsterdam kennismaken met de boodschap van de ark. Wat er uiteindelijk gebeurt, weet ik niet.”