Ark van Noach krijgt tweede eigenaar en gaat, via omweg, toch naar Israël

Dat zei ondernemer Vandy vrijdag tegen het Reformatorisch Dagblad. Huibers, bouwer en huidige eigenaar van de ark, bevestigde dit bericht desgevraagd, al wilde hij verder geen toelichting geven.

Vandy wordt naast Huibers mede-eigenaar van het museumschip. Een Nederlandse investeerder, die volgens Vandy „overtuigd christen” is en vooralsnog anoniem wil blijven, geeft een voorschot van een miljoen euro, waarmee schulden van Huibers afbetaald kunnen worden.

Een andere, Israëlische, investeerder beloofde eerder al 3,5 miljoen euro te schenken voor de renovatie van de ark en voor de reis naar Israël, zegt Vandy. De Nederlandse investeerder staat garant tot de Israëlische investeerder zijn geld vrij kan maken.

Vorige week woensdag werd het museumschip aangeboden op een veiling van Troostwijk Veilingen. Met het hoogste bod van 465.000 euro werd het minimumbedrag dat Huibers ervoor wilde hebben, niet gehaald.

Vandy ging de dag erna alsnog om tafel met Huibers om hem voor zijn plan te winnen. „We boden toen fors meer dan op de veiling, waardoor Huibers’ schuld afbetaald kan worden. Daar was hij blij mee. Hij wil bovendien heel graag meegaan naar Israël om daar over God en het geloof te kunnen vertellen.” Andere partijen die de ark hadden willen kopen, wilden die bijvoorbeeld „strippen en op het ponton een wooncomplex bouwen”. Volgens Vandy was Huibers blij dat de ark in zijn plan behouden blijft.

„We willen in Israël het verhaal van de zondvloed breed onder de aandacht brengen” - Daniël Vandy, mede-eigenaar ark

Complex

Vandy dacht vervolgens snel tot een akkoord te kunnen komen, maar de Nederlandse investeerder vroeg onverwachts bedenktijd. „Hij belde met zijn aanbod al op de woensdag van de veiling om halfacht in de ochtend, direct na de radio-uitzending waarin ik vertelde over mijn plan”, vertelt Vandy. „Op dat moment deed hij wat op zijn hart lag. Maar toen hij zag hoe enorm complex het totale gebeuren is, vond hij het moeilijk om een beslissing te nemen.” Vrijdagmiddag deed hij dat alsnog, aldus Vandy.

Met het geld van de Nederlandse en Israëlische investeerders en de ruim 200.000 euro die Vandy ophaalde met zijn crowdfundingsactie Breng de ark thuis, zullen eerst de schulden van Huibers afbetaald worden. Daarna volgt de renovatie van de 122 meter lange ark. Vandy en Huibers verwachten die in april af te ronden.

Daarna zal de ark –die niet verward moet worden met een kleinere ark, die eveneens door Huibers gebouwd is en nu als Arkmuseum in Meppel ligt– van de huidige ligplaats in Krimpen aan den IJssel naar Rotterdam varen, om daarvandaan met Pasen uitgezwaaid te worden. Tijdens de reis zal het schip eerst twintig bestemmingen, onder andere in Engeland, Portugal en Spanje, aandoen, „om de boodschap van de ark te vertellen”. De eindbestemming van het schip is het Israëlische Tel Aviv, aldus Vandy. Zijn planning is dat het schip daar in januari 2026 aanmeert.

In Israël zal de ark opengesteld worden voor publiek. Vandy en Huibers willen het schip een verbindende functie geven. „Uit de drie zonen van Noach zijn de verschillende volkeren voortgekomen”, zegt Vandy. „Joden, Arabieren en de Europese volkeren zijn nauw aan elkaar verwant. Ze hebben het verhaal van de zondvloed in Genesis gemeenschappelijk. Dat willen we breed onder de aandacht brengen. Ook willen we bezoekers van de ark in aanraking brengen met de andere Bijbelverhalen, via video’s op kleine televisies in zo veel mogelijk talen. Daarvoor werken we samen met CBN, een christelijk broadcastnetwerk.”

„We verheugen ons op alle ontmoetingen die we met de ark gaan beleven’’ - Daniël Vandy, mede-eigenaar ark

Airconditioning

Voordat het Bijbelse vaartuig in Israël aankomt en daar als museum ingericht kan worden, moeten Vandy en Huibers nog veel werk verzetten. „De Israëlische investeerder wil bijvoorbeeld dat het voor- en achterdek een overkapping krijgen en dat de hele ark van airconditioning voorzien wordt. Anders kan het museumschip niet functioneren in het Israëlische klimaat. Gelukkig hebben zich al veel vrijwilligers gemeld voor de renovatie.”

Vandy ziet „100 procent Gods leiding” in de gang van zaken. „Toen de veilingkosten vorige week opliepen tot bijna twee ton, besloten we niet het hoogste bod uit te brengen. We hadden ons kapitaal van de donateurs immers ontvangen voor de ark, niet voor het veilingbedrijf. We hoopten dat er nog een gelegenheid zou komen om de ark te kopen. Die hebben we nu gekregen.”

Ook is de ondernemer uit Biddinghuizen blij dat hij het project rond het schip samen met Huibers kan voortzetten. „Ik zou niets liever willen. Huibers kent de ark van binnen en buiten. Hij is zo gepassioneerd. We verheugen ons op alle ontmoetingen die we met de ark gaan beleven.”