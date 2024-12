Hoogste bod voor replica ark van Noach is 465.000 euro

De boot met een lengte van 122 meter, een breedte van 29 meter en een hoogte van 27 meter lag tot 2016 in Dordrecht en was daar te bezoeken als museum waar het Bijbelverhaal van Noach „in volle glorie” tot leven werd gebracht. In 2016 moest het museum wijken voor een nieuwbouwwijk. Sindsdien ligt de ark in Krimpen aan den IJssel. In de boot bevinden zich onder meer bioscoopzalen, conferentieruimtes en een restaurant.

Eigenaar en bouwer Johan Huibers zei eerder tegen de Volkskrant dat hij hoopte dat de boot „3 of 4 miljoen euro” zou opleveren. Een van de geïnteresseerden is Ubuntu Wonen uit Zutphen, dat het schip wil gebruiken om 100 tot 150 sociale huurappartementen in te bouwen. Een ander is ondernemer Daniël Vandy, die de ark wil „teruggeven” aan Israël en het Joodse volk, zoals hij eerder woensdag aan het Reformatorisch Dagblad vertelde.