Kabinet ziet af van vierde aanvliegroute Schiphol over Utrecht en Gelderland

In 2022 kwam Madleners voorganger met algemene ideeën voor een nieuwe indeling van het luchtruim. Daarin stond dat het oefengebied voor de luchtmacht in het zuiden van Nederland zou worden geschrapt, en dat het gebied in het noorden juist groter zou worden. Bovendien zou er een vierde aanvliegroute vanuit het zuidoosten komen. Deze aankondiging zorgde voor onrust in Utrecht en Gelderland, waar de nieuwe route waarschijnlijk voor meer overvliegende vliegtuigen zou zorgen.

De vierde route is nu dus van tafel, maar niet vanwege weerstand uit de regio’s. Madlener klinkt dan ook teleurgesteld. Hij schrijft dat het met drie routes minder goed lukt om vliegtuigen vanuit het zuidoosten korter en zuiniger naar Schiphol te laten vliegen.

Het luchtruim wordt op andere punten wel aangepast. Het militaire oefengebied in het noorden van Nederland groeit bijvoorbeeld, en om die reden moeten burgervliegtuigen iets uitwijken. Later is het ook de bedoeling dat vluchten van en naar Schiphol hoger komen aanvliegen en in een soepelere beweging dalen.

Het zal nog jaren duren voordat de nieuwe indeling van het luchtruim definitief is. Onder meer de Tweede Kamer mag er nog over meedenken. In 2030 moet het hele proces klaar zijn.