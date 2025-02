Stop4deroute verrast en blij met streep door vierde vliegroute

De voorzitter van Stop4deroute had rekening gehouden met het scenario dat er een streep door de plannen zou kunnen gaan, maar nu kwam het „wel een beetje uit de lucht vallen”. Van Thienen moet eerst nog „grondig naar de stukken kijken” van minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat), om te zien waar de beslissing op gebaseerd is, met de daarbij behorende mogelijke andere gevolgen.

Hoewel het plan van een vierde aanvliegroute over Gelderland, Utrecht en Noord-Holland nu geschrapt is, benadrukt Van Thienen dat er „nog steeds een hoop mensen hinder ervaren van de luchtvaart op de andere drie routes en in de buurt van Schiphol”. En met een plan om de derde route iets te verschuiven, worden volgens Van Thienen andere mensen en mogelijk natuur- en stiltegebieden getroffen. „We zijn dus blij dat de route er niet komt, maar er is nog een groot probleem dat opgelost moet worden, namelijk hinder en natuur- en klimaatschade door de luchtvaart.”

De petitie van Stop4deroute is inmiddels bijna 83.000 keer ondertekend. Daarin roept de organisatie de overheid op „inwoners, lokale economie, natuur, milieu en klimaat boven de groeiambities van Schiphol” te stellen. Ook wordt de stichting volgens de voorzitter gesteund door een netwerk van dertig lokale groepen met zo’n achthonderd mensen.