Utrecht uit bij minister zorgen over 4e aanvliegroute Schiphol

Vliegverkeer met bestemming Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken. Om het luchtruim efficiënter te maken, wil de minister daar een vierde aanvliegroute aan toevoegen over vermoedelijk de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland.

In de brief aan Madlener schrijft de provincie dat ze achter het streven van het kabinet staat om de geluidsoverlast te beperken en andere maatregelen te nemen voor mensen die in de buurt van vliegvelden wonen. Utrecht voegt eraan toe dat ook rekening moet worden gehouden met inwoners van gebieden die verder van de luchthavens liggen. „Als provincie zetten we ons hard in voor een betere leefomgeving op de grond. We gaan ervan uit dat het Rijk deze verantwoordelijkheid pakt als het gaat om de ontwikkelingen in de lucht.”

Om tot betere keuzes te komen, „waarbij de leefbaarheid en de staat van de natuur minder in het geding komen”, vraagt de provincie de effecten van een luchtruimherziening ook voor de Utrechtse regio in beeld te brengen en de analyse daarvan naar de Tweede Kamer te sturen. Volgens de ondertekenaars van de brief lijkt het erop dat in de discussie over de nieuwe indeling van het luchtruim het aantal vliegbewegingen buiten beschouwing wordt gehouden. Provincie en gemeenten zouden dat liever anders zien. Ze schrijven dat „de impact van een nieuw ontwerp van het luchtruim niet is los te zien van hoe intensief nieuwe routes worden gebruikt.”