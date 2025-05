Duitse vakantiegangers zorgen voor drukte op de weg

Duitse vakantiegangers zorgen voor drukte op de wegen in ons land. Volgens de ANWB hebben veel mensen in Duitsland een lang weekend vrij en dat leidt tot files in Nederland. Vooral op de A12 tussen de grens en knooppunt Velperbroek lopen weggebruikers veel vertraging op, gemiddeld een uur, zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.