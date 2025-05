Winkelketen KiK waarschuwt: houten bijtring voor baby kan breken

„Gebruik dit artikel niet meer en breng het terug naar het filiaal”, is het advies. Het gaat om modellen van het merk Ergee, waar een wolkje of een knipogend croissantje aan vastzit. Ze zijn online verkocht vanaf 29 januari van dit jaar. In de winkels lagen ze al eerder, vanaf 7 januari.

Wie de ringen terugbrengt, krijgt het aankoopbedrag terug.