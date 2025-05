Statushouders Castricum willen actie tegen ‘ongezonde’ opvang

Bewoners van een opvanglocatie voor statushouders in Castricum willen dat de gemeente iets doet aan de volgens hen slechte staat van hun tijdelijke woonplek. Volgens de bewoners is de situatie ongezond in de voormalige showroom voor tractoren waarin containerwoningen zijn geplaatst. De gemeente wees een verzoek om op te treden af, maar tegen dat besluit maken de bewoners nu bezwaar.