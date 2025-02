Mogelijke nieuwe Duitse leider flirt met Europese kernwapens

Europa moet voorbereid zijn als Trump de belofte van wederzijdse bijstand in het NAVO-verdrag niet langer onvoorwaardelijk zal nakomen, zei Merz, de leider van de centrumrechtse christendemocraten op de publieke zender ZDF. Duitsland zou dan ook serieus moeten bespreken of het kan worden opgenomen onder de kernwapenparaplu van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat zijn naast de VS de enige kernmachten van de NAVO.

Merz erkent de problemen, zoals wie het laatste woord heeft over een beslissing om dergelijke wapens af te vuren. „Feit is dat we met de Britten en Fransen moeten praten over de vraag of hun nucleaire beveiliging niet ook voor ons gebruikt zou kunnen worden.”