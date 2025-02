Maastunnel Rotterdam verboden voor voertuigen hoger dan 3,9 meter

„Elke week moet de Maastunnel tientallen keren even dicht voor het verkeer omdat een te hoog voertuig de tunnel wil inrijden. Deze voertuigen moeten dan omkeren en dat kan gemiddeld 4 minuten duren”, stelt de gemeente. De maximale doorrijhoogte is nu nog 4,00 meter.

„Omkerende vrachtwagens bij de Maastunnel leiden elke keer tot een stapel ergernissen en vastlopend verkeer”, aldus verkeerswethouder Pascal Lansink-Bastemeijer. „Met deze maatregel lossen we een terugkerend probleem op. En zorgen we dat de doorstroming in deze belangrijke verbinding tussen noord en zuid, en in de rest van de stad, weer wat verbetert.”

Dagelijks rijden er ongeveer 45.000 voertuigen door de tunnel. Volgens de gemeente zijn er maandelijks tussen de veertig en zestig automatische tunnelsluitingen door te hoge voertuigen. De gemeente heeft de nieuwe hoogteverbodsborden al geplaatst. De nieuwe situatie gaat in op 4 maart.