Concert van de week: Jubileumconcert Jan van Westenbrugge in Wateringen

Van Westenbrugge studeerde orgel bij onder anderen Jan Brandwijk, Willem Oranje, Jan J. van den Berg en Herman van Vliet. Hij deed mee aan diverse orgelconcoursen, waar hij hoge ogen gooide. Ook is hij regelmatig begeleider van koren en solisten en bracht hij diverse cd’s uit.

Eerder was Van Westenbrugge organist in Rozenburg en Maasdijk. Sinds 1974 is hij organist van het Bätz/Witteorgel in de hervormde kerk van Wateringen. Vanwege restauratiewerkzaamheden in de kerk is het jubileumconcert met één jaar uitgesteld.

Het concert vindt plaats op zaterdag 1 maart om 19.30 uur in de Hervormde Kerk in Wateringen. De toegang is gratis.

Meer informatie: janvanwestenbrugge.nl