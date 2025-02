Zakenkrant: Japanse groep wil investering Tesla in Nissan

Economie

Een Japanse groep van toplieden wil dat de Amerikaanse elektrische autofabrikant Tesla gaat investeren in de noodlijdende Japanse automaker Nissan. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Volgens de groep, die wordt geleid door voormalig Tesla-bestuurder Hiro Mizuno en wordt gesteund door de Japanse oud-premier Yoshihide Suga, zou Tesla geïnteresseerd zijn in het overnemen van Nissans fabrieken in de Verenigde Staten.