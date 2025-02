Aegon onderuit op Damrak na jaarcijfers, branchegenoot NN wint

Analisten wijzen erop dat de kapitaalbuffer van Aegon in de Verenigde Staten, zijn belangrijkste markt, minder hoog was dan kenners hadden verwacht. Dat was vooral het gevolg van ongunstige marktbewegingen. Door het koersverlies eindigde Aegon onderaan in de AEX.

NN voerde de graadmeter van de 25 grootste fondsen op het Damrak juist aan met een plus van bijna 4 procent. De aanwas van kapitaal bij deze verzekeraar was forser dan verwacht, waarmee het bedrijf zijn doelstelling volgens analisten van ING een jaar eerder behaalde dan gepland.

De hoofdgraadmeter zelf zakte 0,4 procent tot 938,58 punten. De MidKap won juist 0,4 procent tot 857,32 punten. Die plus was voor een groot deel te danken aan de koerssprong van dik 13 procent van maritiem dienstverlener SBM Offshore. De bouwer van drijvende olieplatforms verraste de markt met beter dan verwachte winstvooruitzichten voor dit jaar. Ook het aantal nieuwe orders was hoger dan verwacht.

Er was ook aandacht voor de toeleverancier voor de chipindustrie Besi. Het bedrijf uit Duiven kampte met een daling van de omzet en het aantal orders, maar topman Richard Blickman zei voorzichtig optimistisch te zijn voor dit jaar dankzij investeringen van klanten in AI. Het aandeel boog een eerder verlies om in een kleine winst van 0,7 procent.

Elders in Europa waren vooral verliezen te zien op de aandelenbeurzen. Beleggers verwerkten de nieuwe notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve in de VS. Daaruit bleek dat beleidsmakers van de centralebankenkoepel zich zorgen maakten over het effect van president Donald Trumps handels- en immigratiebeleid op de inflatie.

De prijs voor goud bereikte donderdag een nieuwe recordstand. Dat is vaak een teken van toegenomen onzekerheid bij beleggers, die het edelmetaal als veilige belegging voor roerige tijden zien.

De euro won wat terrein ten opzichte van de dollar en was 1,0474 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 72,92 dollar. De prijs voor Brentolie steeg ook 1 procent tot 76,76 dollar per vat.