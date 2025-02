Koningspaar: Nederland is Korthals Altes veel dank verschuldigd

„Met respect gedenken wij minister van staat Frits Korthals Altes”, schrijven Willem-Alexander, Máxima en Beatrix op Instagram. „Gedurende zijn lange loopbaan zette hij zich onvermoeibaar in voor de publieke zaak en voor onze democratische rechtsorde. In de turbulente jaren tachtig stond hij als minister van Justitie op de bres voor veiligheid en stabiliteit. Met zijn weloverwogen stijl, grote juridische kennis en brede bestuurlijke betrokkenheid dwong hij groot respect af.”

De in 1931 geboren jurist Korthals Altes was van 1975 tot 1981 voorzitter van de VVD. Het jaar daarop werd hij minister van Justitie, een functie die hij zou vervullen tot eind 1989. Als minister profileerde hij zich als een man van ‘law and order’. Korthals Altes maakte zich sterk voor zwaardere straffen, identificatieplicht, meer gevangenissen en twee op één cel, thema’s die in die tijd nog met taboes waren omgeven.

Vorige zomer tekende Korthals Altes nog een brief waarin partijleden grote zorgen uitten over de coalitie met de PVV. Met honderden partijgenoten vroeg hij de VVD-top om een andere koers met duidelijkheid over „niet-onderhandelbare liberale principes, waarden en idealen”.