‘Rouwprotest’ tegen bezuiniging VU eindigt met koffie en cake

Ongeveer 150 mensen namen deel aan de demonstratie, die ordelijk verliep. Nadat de betogers in een stoet over de campus waren gelopen, hielden ze op de eerste verdieping van een universiteitsgebouw een bijeenkomst om hun bezwaren tegen de bezuinigingen duidelijk te maken. Volgens de betogers spelen de aardwetenschappen „een onmisbare rol in het begrijpen en oplossen van cruciale vraagstukken zoals klimaatverandering, de energietransitie en waterveiligheid”.

De VU wijst in een reactie op de omstandigheden die bezuinigingen noodzakelijk maken. „Net als alle andere universiteiten hebben we te maken met een kabinet dat heeft aangekondigd fors te gaan bezuinigen op onderwijsbudget, dalende studentenaantallen en hogere kosten.” Ook is er nog onzekerheid over de wetgeving die het aantal internationale studenten moet beperken.

„Wij begrijpen de zorgen van onze collega’s en studenten over de mogelijke impact van de bezuinigingen”, laat een woordvoerder verder weten. „Wij proberen zo open en transparant te zijn wat de bezuinigingen betekenen. Het streven is om medewerkers en studenten zo gauw het kan meer duidelijkheid te geven.”