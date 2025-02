Oppositie fileert plannen ontwikkelingshulp

Alle programma’s die Nederland financiert, moeten direct bijdragen aan „ons eigen belang”, aldus Klever in een persbericht. „We gaan ons meer richten op onze belangen, en op de thema’s die deze belangen ondersteunen”, schreef de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer.

SGP-leider Chris Stoffer noemt de brief van Klever „zeer teleurstellend”. „Wat me het meest steekt, is dat abortus als exportproduct blijft bestaan. Verder staat het eigen belang voorop en lijkt het erop dat de allerarmsten niet meeprofiteren van onze welvaart.” De partij wil de minister inzet op landbouw, voedsel en water en stopt „met de gehele progressieve agenda”.

CU-Kamerlid Don Ceder stelt dat het „zeer zorgwekkend” is dat het kabinet de Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren „minder serieus neemt en een zelfgericht beleid verkiest”. „Laat oog voor de meest kwetsbaren in het hele beleid doorklinken, in plaats van het enkel te richten op een kortzichtig en kil eigen belang”, aldus de CU’er.

„Hier gaan we spijt van krijgen”, aldus Kamerlid Daniëlle Hirsch (GroenLinks-PvdA). „Wie denkt dat dit afbraakbeleid ten goede komt aan Nederland en aan de Nederlander, heeft het mis. Door het mes in ontwikkelingssamenwerking te zetten, gooien we onze eigen ruiten in.”

D66’er Mpanzu Bamenga schrijft op X dat Klever de kettingzaag haalt door vrouwenrechten, onderwijs en klimaat. „De meest kwetsbaren worden het hardst geraakt door dit dikke-ikke-beleid van dit kabinet. Wat wereldwijd gebeurt, raakt ook Nederland. Kabinet, stop met de oogkleppen.”

Kamerlid Roelien Kamminga van coalitiepartij VVD schrijft dat haar partij al langer pleit voor „een gerichtere inzet van ontwikkelingshulp, zodat deze meer impact heeft en beter aansluit bij onze Nederlandse belangen”. Volgens haar lijkt Klever echter een cruciaal aspect te zijn vergeten, namelijk dat investeren in een stabiele wereld ook een investering is „in onze eigen veiligheid en welvaart”. „Om nog maar te zwijgen van het belang van het beschermen van de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en andere minderheden”, aldus Kamminga. Coalitiepartij PVV reageert juist verheugd.

Gure omstandigheden

Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad, zegt in een eerste reactie dat onrecht in de wereld niet in het Nederlandse belang is. „De wereld wordt een kille plek wanneer betrokkenheid enkel wordt bepaald door eigen gewin. De complexe uitdagingen van vandaag – van klimaatverandering tot instabiliteit en voedselzekerheid – vragen om een langetermijnaanpak waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken.”

Charlotte Ariese, plaatsvervangend directeur van Prisma, de koepelorganisatie voor christelijke ontwikkelingsorganisaties, wijst erop dat „uitholling en verschraling” van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking risico’s met zich meebrengt, zowel in moreel opzicht als voor de positie van Nederland. „Bovendien, wat ons betreft het belangrijkste punt, gaat het voorbij aan het eigenlijke doel van ontwikkelingssamenwerking, namelijk het ondersteunen van mensen die leven in uiterst kwetsbare omstandigheden”, stelt ze. „We zien dat met de gekozen focus belangrijke waarden als internationale solidariteit en naastenliefde compleet naar de achtergrond verdwijnen.” Ariese spreekt van „gure omstandigheden voor ontwikkelingssamenwerking”.

Hulporganisatie ZOA, net als Woord en Daad lid van Prisma, noemt de focus op het Nederlandse belang „haast een nieuw soort kolonialisme”. „Als wij ergens niét voor zijn opgericht, is het eigenbelang.”

Branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos vindt de bezuininingen op ontwikkelingshulp „harteloos en kortzichtig”. Klever gaat met haar beleid „terug in de tijd”, aldus Partos-directeur Liana Hoornweg. Hoornweg hoopt dat partijen in de Tweede Kamer de minister „tot de orde roepen”. Ook Oxfam Novib vraagt het parlement om „dit wanbeleid te verwerpen”.