Kamer aanvaardt begroting ontwikkelingshulp, SGP en CDA geven winstwaarschuwing af

De begroting van minister Reinette Klever (PVV) werd behalve door de coalitie ook gesteund door oppositiepartijen CDA, FVD, SGP en JA21. Als deze partijen ook in de Eerste Kamer voorstemmen, is er ook daar een meerderheid voor de begroting.

Bij de stemmingen in de Tweede Kamer was er één begroting die minder steun kreeg: die van het ministerie van Asiel en Migratie van minister Marjolein Faber (PVV).

CU-leider Mirjam Bikker zei in een stemverklaring dat de BHO-begroting haaks staat „op onze waarden van barmhartigheid en omzien naar naasten, ook ver weg”.

„De voorgestelde begroting schendt internationale afspraken, voert forse bezuinigingen door en zet de meest kwetsbaren genadeloos in de kou. Wij zullen deze begroting niet steunen”, aldus Bikker.

CDA-voorman Henri Bontenbal stelde dat er „veel keuzes” van dit kabinet zijn die niet op steun van zijn partij kunnen rekenen, „maar die pas in latere jaren een stevig financieel beslag krijgen. Daar verbinden we nu nog niet bij alle begrotingen een tegenstem aan.”

De partij stemde voor de BHO-begroting voor 2025, maar slaat voor volgend jaar een piketpaal. Bij de volgende begroting moet de koppeling van het budget aan de economische groei hersteld zijn, anders stemt het CDA volgend jaar tegen de BHO-begroting, laat Kamerlid Derk Boswijk aan het Reformatorisch Dagblad weten. Daarbij heeft hij het over „voorwaarden” die gesteld zijn.

Net als het CDA steunde ook de SGP de BHO-begroting voor volgend jaar. De SGP geeft echter „wel alvast een duidelijke winstwaarschuwing af voor de toekomst”, aldus fractievoorzitter Chris Stoffer in een stemverklaring.

Stoffer zei in zijn stemverklaring dat „forse bezuinigingen op ontwikkelingshulp en de verre naasten in nood” in de begroting voor volgend jaar „gelukkig nog niet aan de orde zijn”. Tijdens het debat over de begroting sprak hij echter over „de ingrijpende bezuinigingen en het loslaten van de bni-ODA-koppeling” (de koppeling tussen het budget en de economische groei, CH). Ook stelde hij dat een motie van SGP en CDA over het herstellen van de koppeling vanaf 2026 voor zijn partij van belang was “voor hoe we de hele begroting wegen”. Die motie haalde het echter niet.

UNRWA

De Kamer stemde ook in met een voorstel om de steun aan UNRWA de komende jaren af te bouwen. In 2025 krijgt de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen 15 miljoen euro, in plaats van de geplande 19 miljoen in het contract.

Over het amendement van SGP en JA21 werd hoofdelijk gestemd. Naast de coalitiepartijen stemden Kamerleden van FVD, SGP en JA21 voor. Het wijzigingsvoorstel kreeg steun van 88 parlementariërs; 49 stemden tegen.

Diverse Kamerleden van oppositiepartijen zijn verbolgen over de deal die de coalitie met SGP en JA21 sloot over het amendement. „Bezuinigingen op de allerarmsten toestaan, alles om een levenslijn naar Gaza te kunnen afknijpen. Cynisch en harteloos”, schreef Kamerlid Daniëlle Hirsch vorige week op X. D66’er Jan Paternotte sprak donderdag in een stemverklaring van „de meest cynische deal die ik in mijn jaren als Kamerlid heb gezien”. Hij stelde dat het kabinet erop inzet de „levenslijn” van Gazaanse kinderen „door te knippen”.