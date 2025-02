Vermeende drugshandelaar ontkent witwassen miljoenen aan goud

Volgens W. was het goud niet van hem, maar van Ronnie Brunswijk. De Surinaamse vicepresident verklaarde eerder dat hij vier partijen goud, ongeveer 160 kilo, persoonlijk bij W. thuis in Suriname had afgeleverd om te verkopen. Toen dat niet lukte, haalde Brunswijk het weer op. Justitie gelooft dat niet en denkt dat W. het goud nog altijd in bezit heeft. „Het OM zegt eigenlijk gewoon: Brunswijk is een leugenaar”, zei Van Boom. „Niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer.”

Volgens justitie gaf W. „geld uit als water” aan etentjes, hotels, vliegtickets, horloges en kleding. Daarnaast zou hij acht auto’s ter waarde van bijna een miljoen euro in bezit hebben gehad, terwijl hij geen legale inkomsten had. „Dat hij naar de maatstaven van anderen op grote voet leefde staat niet ter discussie”, aldus Van Boom. „Maar dat levert nog geen witwassen op.”