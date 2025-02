NSC: verhoging hoge btw-tarief te snel van tafel geveegd

Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) kreeg eerder van de Kamer opdracht een alternatief te zoeken voor de hogere btw op cultuur, media en sport. Daarbij werd de NSC-bewindsman in eerste instantie gevraagd een andere maatregel te vinden binnen de btw om de ruim 1 miljard euro op te halen die daarmee gemoeid is. Maar inmiddels wil een ruime Kamermeerderheid ook andere opties onderzoeken.

Van Oostenbruggen polste onlangs of er bij partijen draagvlak zou zijn om het hoge tarief met 0.4 procentpunt te verhogen. Dat voorstel lekte uit, waarna vrijwel de gehele Kamer zich ertegen keerde. „Doodzonde”, vindt Van Vroonhoven dat. Zij houdt vol dat het gezochte geld via de btw moet worden opgehaald. De staatssecretaris deed dat eerder deze week ook al in een Kamerbrief.

Toen CDA’er Inge van Dijk om opheldering vroeg over deze draai van NSC, betichtte Van Vroonhoven haar van „miemelen”. Zij benadrukte dat zij slechts wilde aangeven dat wat haar betreft „alle opties op tafel liggen”, en dat NSC als coalitiepartij „constructief” wil meedenken met de oppositie. Zij herhaalde dat zij „koste wat kost” wil voorkomen dat het oorspronkelijke plan, dat al in wetgeving is vastgelegd, alsnog moet worden doorgezet.

De Kamer sprak vorige week ook al over de btw. De irritaties liepen in dat debat hoog op, mede doordat Van Oostenbruggen wel opties op tafel had gelegd, maar zelf geen voorstel deed. De brief die hij de Kamer deze week stuurde, heeft de kou nog niet uit de lucht gehaald. „Interessante info”, zei D66’er Hans Vijlbrief, die evenwel opnieuw een concreet voorstel miste. „Ik vind dat we nog een lange weg te gaan hebben met elkaar”, aldus CDA’er Van Dijk.