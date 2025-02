Toezichthouder: reguleer grondprijzen voor sociale woningbouw

„De meeste gemeenten proberen bij nieuwbouw sociale huur een plek te geven”, erkent de autoriteit. Maar het wordt lastiger als het gaat om locaties die in particuliere handen zijn, „waar al gerekend is op een hoge grondopbrengst”. Om ook op die locaties snel meer huurwoningen te kunnen bouwen, zijn „ingrijpende maatregelen nodig”, stelt de toezichthouder voor in de jaarlijkse Staat van de corporatiesector. „Zo kan de bouw van deze woningen worden afgedwongen of kunnen tekorten worden gedekt.”

Het kabinet zal hierbij de gemeenten moeten steunen volgens de toezichthouder. Met geld dan wel met nieuwe regels. Dit soort maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat 30 procent van de nieuwbouwwoningen voor sociale huur is bestemd.