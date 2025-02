Kunstenaar Henk Helmantel viert tachtigste verjaardag met expositie en biografie  

Helmantel volgde van 1961 tot 1965 de opleiding tot kunstschilder aan de Academie Minerva in Groningen. Hij behoort tot de Noordelijke Figuratieven en wordt gezien als een van de belangrijkste kunstenaars binnen het hedendaags realisme.

Het christendom staat centraal in het leven en het werk van Helmantel. Hij heeft zich gespecialiseerd in kerkinterieurs en stillevens. Daarbij laat hij zich graag inspireren door de traditie van de oude Hollandse Meesters. Met zijn vrouw Babs bewoont Helmantel de middeleeuwse pastorie-boerderij De Weem, die hij in 1974 eigenhandig herbouwde. In de zomermaanden exposeert hij hier zijn werk.

In Dagblad van het Noorden kondigt Helmantel aan dat hij de oude pastorie-boerderij op termijn gaat verlaten. Helmantel en zijn vrouw verhuizen vanwege hun leeftijd naar een huis naast De Weem. Het is de bedoeling dat het woongedeelte van De Weem na hun vertrek bij Museum Helmantel wordt betrokken. Het museum is nu nog alleen in de schuur van de pastorie gevestigd. Helmantel blijft wel het atelier in De Weem gebruiken.

In mei opent in De Weem een expositie die in het teken staat van Helmantels tachtigste verjaardag. Bij de expositie verschijnt ook een biografie over hem.

Helmantel werd in 2008 gekozen tot Kunstenaar van het Jaar. In 2021 ontving hij de Sacha Tanja Penning, een jaarlijks terugkerend eerbetoon aan een kunstenaar, persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de figuratieve kunst in Nederland.