Na twee Kamerdebatten hangt vuurwerkverbod nog steeds in de lucht  

In de Tweede Kamer werd woensdag opnieuw gedebatteerd over een algeheel vuurwerkverbod. GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren willen de verkoop van vuurwerk voor consumenten geheel verbieden door de Wet Milieubeheer en de Wet op de economische delicten aan te passen.

Eerder dit jaar, tijdens het debat over de ongeregeldheden rond de jaarwisseling, opperden verschillende fracties ook al een algeheel verbod. Net als toen, is er ook nu geen meerderheid voor dat paardenmiddel.

De VVD, die de antivuurwerkcoalitie aan een meerderheid kan helpen, twijfelt nog. Binnen de partij woedt een felle discussie over een algeheel verbod. Voor- en tegenstanders binnen de VVD houden elkaar vooralsnog in evenwicht. Of er is een splijtzwam ontstaan, en dus is het voor de partijleider beter de kaarten nog eventjes tegen de borst te houden. Ook Omtzigts partij NSC is nog in beraad en wil heel zorgvuldig de voors en tegens afwegen.

Woensdag kwamen alleen de indieners van het wetsvoorstel aan het woord, niet de Kamerfracties. Dat is op verzoek van de VVD, die partij heeft naar eigen zeggen nog iets meer tijd nodig. Het debat wordt naar verwachting vervolgd na het voorjaarsreces.