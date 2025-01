Meerderheid Kamer voelt vooralsnog niets voor totaalverbod vuurwerk

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over de ongeregeldheden tijdens de afgelopen jaarwisseling waarbij twee doden en meerdere gewonden vielen. Ondanks een oproep van politie, gemeenten en ziekenhuizen om een algeheel vuurwerkverbod in te voeren, zien coalitiepartijen daar weinig in.

Volgens BBB-leider Van der Plas zullen bij zo’n verbod vooral de goeden onder de kwaden gaan lijden. Het probleem zit hem volgens haar vooral in gedrag en niet zozeer in het feit dat bepaald siervuurwerk nog legaal is. „Het ligt aan de asociale mensen, niet aan de sierpotten”, meende de BBB-leider. „Ouders moeten hun kinderen maar eens normaal gaan opvoeden”, voegde ze eraan toe.

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf wierp Van der Plas voor de voeten dat het vooral legaal vuurwerk is dat de meeste schade veroorzaakt. „Als politie en gemeenten zo duidelijk zeggen: Kom nu eens met een totaalverbod, dan kun je onmogelijk niet thuis geven”, aldus het D66-Kamerlid.

Handhaafbaarheid

Ook de VVD, de partij waar steeds meer stemmen opgaan voor een algemeen verbod, is vooralsnog tegen het paardenmiddel om vuurwerk geheel in de ban te doen. Onder VVD’ers ging onlangs een petitie rond waarin leden werden opgeroepen zich uit te spreken voor een totaalverbod op vuurwerk. Meerdere partijcoryfeeën tekenden, onder wie Frans Weisglas, Ed Nijpels en Jozias van Aartsen (voormalig burgemeester van Den Haag).

De Tweede-Kamerfractie echter, evenals VVD-minister David van Weel (Justitie en Veiligheid), plaatst grote vraagtekens bij de handhaafbaarheid van zo’n totaalverbod. Van Weel: „Tegen de politie zeg ik: Ik hoor u, ik snap u, maar een totaalverbod is volgens mij niet de panacee voor alle problemen die we hier met elkaar willen oplossen.”

Maar wat niet is kan komen. In 2019 pleitte huidig VVD-leider Dilan Yeşilgöz in haar hoedanigheid als Tweede Kamerlid nog voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat ging haar fractie destijds te ver en Yeşilgöz moest haar woorden terugnemen. Een jaar later kwam het verbod er alsnog, met steun van de VVD-fractie.

Anarchie

De Tweede Kamer debatteert over enkele weken over een initiatiefwetsvoorstel van Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA dat een totaalverbod voor vuurwerk regelt. Vorige week maakte CDA-leider Henri Bontenbal bekend ook voor zo’n verbod te zijn. „We vragen heel veel van de politie, maar één keer per jaar kijken we weg en accepteren we een soort anarchie. Zonder in te grijpen laten we hulpdiensten aan hun lot over”, aldus de CDA-leider vorige week dinsdag in De Telegraaf.

Met de draai van het CDA kan de antivuurwerkcoalitie zich weer paar zetels rijker rekenen, of ze een meerderheid achter zich krijgt, is nog de vraag.