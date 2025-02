Klever wil ‘belangen van Nederland voorop’ bij ontwikkelingshulp

Binnenland

Bij het bezuinigen van 2,4 miljard euro op ontwikkelingshulp wil minister Reinette Klever „de belangen van Nederland weer voorop zetten”. Dat zegt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp in een interview in De Telegraaf, waarin zij haar plannen ontvouwt. Volgens haar is de ontwikkelingshulp momenteel te versnipperd, te bureaucratisch en is het tijd voor „een compleet andere manier van denken”.