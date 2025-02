Rechter komt met uitspraak over weerapp KNMI

De KNMI-app moet mensen beter waarschuwen bij gevaarlijk weer. Gebruikers kunnen er ook het lokale weerbericht zien en radarbeelden bekijken. Het aanbieden van het gedetailleerde weerbericht behoort volgens de weerbedrijven niet tot de taken van het KNMI. Volgens de branchevereniging is op ministerieel niveau afgesproken dat gedetailleerde weersverwachtingen voor het publiek worden verzorgd door private weerbedrijven. Commerciële apps zoals Weeronline en Buienradar, waarvoor veelal ruwe data van het KNMI wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de inkomsten van advertenties of van abonnementen.

De advocaten van de Staat brachten tijdens de behandeling van het kort geding in dat het de wettelijke taak is van de Nederlandse staat en daarmee het KNMI het weerbericht publiekelijk aan te bieden. Ook stelden ze dat het niet aan commerciële organisaties is om van het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verwachten dat zij voor uitoefening van de bevoegdheden goedkeuring moeten geven. Daarmee zouden de commerciële partijen te veel op de stoel van de wetgever gaan zitten.