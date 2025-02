Amsterdam UMC: ander medicijn zeldzame beroerte scheelt controles

Jaarlijks krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een sinustrombose, waarbij een verstopping ontstaat in de bloedvaten van de hersenen. Het is een zeldzame en ernstige vorm van beroerte die vooral vrouwen onder de 50 jaar treft.

Patiënten krijgen bloedverdunners. Het gaat nu doorgaans om vitamine K-remmers, waarbij regelmatige controles nodig zijn voor de juiste dosering. Maar op basis van de studie onder ruim zeshonderd patiënten in 23 landen stellen de onderzoekers dat ‘directe orale anticoagulantia’ (DOAC’s) even veilig en effectief zijn. De vele bezoeken aan de trombosedienst zijn dan niet meer nodig.

„Omdat patiënten niet meer regelmatig op controle hoeven bij de trombosedienst, verwachten we dat het tot aanpassingen zal leiden in de internationale behandelstandaarden”, zegt neuroloog en onderzoeksleider Jonathan Coutinho. „Ook denken we dat DOAC’s in de toekomst de standaardmedicatie gaan worden voor deze patiënten.”