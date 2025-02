Hervormd Mastenbroek verzet zich tegen aanwijzing pastorie als gemeentelijk monument, en ander plaatselijk kerknieuws

Pastorie Mastenbroek

De kerkrentmeesters van de hervormde gemeente in Mastenbroek verzetten zich tegen de aanwijzing van de 113 jaar oude pastorie als gemeentelijk monument.

„Als eigenaren zien wij geen enkel voordeel. De nadelen daarentegen zijn des te groter, zoals het niet meer zelfstandig kunnen besluiten over wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden en andere beperkingen”, zegt de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Hij was inspreker in de vergadering deze maand van de gemeenteraad van Zwartewaterland en benadrukte daarbij dat de hervormde gemeente er altijd naar heeft gestreefd het gebouw zo authentiek mogelijk te houden. „De pastorie heeft nog dezelfde uitstraling als een eeuw geleden.”

Eigenaren van gemeentelijke monumenten komen eens in de vier jaar in aanmerking voor een onderhoudssubsidie van maximaal 5000 euro. „Een druppel op een gloeiende plaat”, volgens de kerkrentmeesters.

Gesprekken met wethouder Harrie Rietman brachten geen oplossing. „Een gesprek heeft geen betekenis als er niet naar de stem van de eigenaren wordt geluisterd. Alle bezwaren worden terzijde geschoven en niet gehoord”, menen de kerkrentmeesters. Zij vragen om herziening van de aanwijzing.

De SGP merkte op dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met de erfgoedverordening en dat nu simpelweg dat beleid wordt uitgevoerd. het CDA vond daarentegen dat de wethouder zijn aanpak moet heroverwegen. In een volgende raadsvergadering wordt het onderwerp opnieuw besproken.

Kerktoren Beek

De gemeenteraad van Beek (Limburg) stelt maximaal 150.000 euro beschikbaar voor de restauratie van de toren van de Sint-Martinuskerk in Beek. Voorwaarde is wel dat de provincie Limburg een subsidie van 550.000 euro verleent.

De Martinuskerk, een rijksmonument, vertoont scheurvorming en schade aan het schilderwerk. Bovendien verzakt en kantelt de kerktoren. De fundering van de toren moet worden verstevigd. Het kerkbestuur en Stichting Erfgoed Sint-Martinuskerk Beek hebben een restauratieproces in gang gezet, waarbij ook de schade in de kerk wordt hersteld.

De restauratiekosten blijken hoger dan aanvankelijk was begroot wegens gestegen bouwkosten, extra werkzaamheden en de hoge kosten van het afgraven en afvoeren van grond. Daardoor is een financieel tekort ontstaan. Stichting en parochie verwachten 80.000 euro bijeen te kunnen brengen en vroegen de gemeente met 150.000 euro het tekort te dekken.

Dalen en Oosterhesselen

De hervormde gemeenten van Dalen en Oosterhesselen (bij Coevorden) gaan samen. De gemeente van Oosterhesselen wordt te klein om zelfstandig te kunnen zijn. De beide kerkenraden zien samengaan als „een logische vorm van noaberschap”.

Voor de fusie wordt de zogeheten parapluconstructie toegepast. Dalen wordt als hoofdgemeente de plaats voor bestuur en financiën, met daarbij een afvaardiging vanuit Oosterhesselen, terwijl in Oosterhesselen een vierplek overblijft. „Zo lang mogelijk blijven vieringen en pastoraat in Oosterhesselen behouden, maar wel met de ondersteuning van de predikant van Dalen.” Hoe een en ander precies vorm gaat krijgen wordt nu verder in beide kerkenraden besproken.

Agneskerk Bunde

De rooms-katholieke Sint-Agneskerk in Bunde (gemeente Meerssen) krijgt een nieuwe bestemming als multifunctioneel centrum en regionale concertzaal. Dat is vastgelegd in een zogeheten leefbaarheidsakkoord dat de provincie Limburg en de gemeente hebben ondertekend.

Het initiatief voor het centrum is ontwikkeld in overleg met lokale verenigingen en betrokken inwoners. De kerk zal onderdak bieden aan acht verenigingen. Onderdeel van de nieuwe functie is een laagdrempelige huiskamer als ontmoetingsruimte. Daarnaast is er ruimte voor onder andere repetities, evenementen, concerten, theatervoorstellingen, presentaties en exposities. De Mariakapel blijft behouden voor erediensten. De verbouwing begint in maart.

Eigenaar van de Agneskerk is de stichting MFC Bunde. Provincie en gemeente maakten de aankoop met subsidies mogelijk. De kerk werd in 1960 in gebruik genomen als vervanging van de oude Agneskerk. Ze was functioneel en sober ingericht, zonder allerlei opsmuk.

Kerk Garnwerd

De kerk in Garnwerd. beeld Vincent Erdin

Een bouwbedrijf herstelt de komende weken in opdracht van eigenaar Groninger Kerken aardbevingsschade aan de kerk en de toren van Garnwerd. Vooral aan de binnenzijde, maar ook aan de buitenzijde worden reparaties uitgevoerd. Het orgel wordt zorgvuldig ingepakt om het te beschermen tegen stof door de hak- en slijpwerkzaamheden. Vervolgens worden scheuren bij het orgelbalkon aangepakt en wordt het interieur van de toren gerepareerd. Buiten wordt plaatselijke schade aan het voeg- en metselwerk aangepakt.