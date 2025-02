Graf van Egyptische koning gevonden, eerste in ruim 100 jaar

Hoewel veel van de inhoud van de tombe waarschijnlijk in de oudheid is verplaatst en de mummie en gouden schatten ontbreken, noemt het Egyptische ministerie van Oudheden de vondst „een van de belangrijkste archeologische doorbraken van de afgelopen jaren”. De tombe werd in slechte staat gevonden, omdat die kort na de begrafenis was overstroomd. Er is ook voor het eerst grafmeubilair van Thoetmosis II teruggevonden.

De ingang naar de tombe werd in 2022 gevonden in de bergen ten westen van de Vallei der Koningen in Luxor, waar meer dan zestig graftombes liggen. Egyptische en Britse onderzoekers dachten eerst dat de ingang zou leiden naar het graf van de vrouw van een koning. Maar ze vonden „fragmenten van albasten kruiken met de naam van farao Thoetmosis II, geïdentificeerd als de ‘overleden koning’, naast inscripties met de naam van zijn belangrijkste koningin-gemalin, Hatsjepsoet”. Deze informatie bevestigde van wie de tombe was, aldus het ministerie.

In Egypte was sinds 1922 geen koninklijke graftombe meer gevonden. Het ging in dat jaar om die van Toetanchamon. Het graf van Thoetmosis II was het laatste verdwenen graf van de koningen van de 18e dynastie in Egypte, aldus de autoriteiten in dat land.