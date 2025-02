Prof. James Tour: Onderzoek naar oorsprong leven is zwendel en oplichterij

De oorsprong van leven houdt James Tour (65) voortdurend bezig. Op socialemediaplatform X valt hij wetenschappers die beweren dat leven kan ontstaan uit niet-leven fel aan. Volgens Tour, hoogleraar synthetische chemie, materiaalkunde en nanotechnologie, is het onmogelijk dat leven spontaan kan ontstaan. En daarin heeft hij de wetenschap aan zijn kant. De Fransman Louis Pasteur toonde in 1860 al aan dat generatio spontanea of abiogenese niet bestaat: niet-leven kan geen leven genereren, alleen levende wezens kunnen leven voortbrengen.

Via een videoboodschap daagde hij afgelopen zomer tien prominente wetenschappers uit. Hij vroeg hun om hem binnen zestig dagen de chemische reacties en de ongeleide, natuurlijke processen te laten zien waardoor een van de vijf cruciale zaken voor de oorsprong van leven vanzelf zou kunnen zijn ontstaan.

Concreet vroeg hij naar het ontstaan van polypeptides (bouwstenen van eiwitten), polysachariden (suikers) en polynucleotides (bouwstenen van erfelijk materiaal in RNA en DNA), gespecificeerde informatie in RNA en DNA, en de eerste levende, zichzelf reproducerende cel. Tour: „Help mij, jongens, ik begrijp de chemie hiervan echt niet.”

Geen van de tien wetenschappers leverde binnen de gestelde zestig dagen ook maar het begin van een bewijs aan voor chemische reacties die aan de oorsprong van het leven zouden hebben gestaan. Zoals hij de wetenschappers beloofde, behoudt Tour zich daarom het recht voor om, zoals hij altijd heeft gedaan, vol te houden dat de wetenschap „totaal geen idee” heeft van hoe leven uit niet-leven is voortgekomen door ongeleide, materiële processen. Dan zal hij het wetenschappelijk onderzoek naar het spontaan ontstaan van leven „zwendel en oplichterij” blijven noemen.

De reactie van de wetenschappers viel u tegen.

„Alleen Lee Cronin, chemicus van de University of Glasgow, reageerde. Hij antwoordde dat mijn vragen niet relevant waren. Steven Benner, chemicus aan de University of Florida, vertelde me dat hij in een uur kon uitleggen waar het leven vandaan kwam. Ik moedigde hem aan om samen met mij een ​​podcast te maken. Dat weigerde hij.

Ik bood aan om naar zijn instituut te vliegen. Ik stelde voor om bij hem te komen zitten om zijn uitleg aan te horen, al zou dat drie of vier uur duren. Ik beloofde hem niet te onderbreken. Pas wanneer ik iets van zijn uitleg niet begreep, zou ik een vraag stellen. Hij weigerde.”

Waarom weigerden ze uw eenvoudige vraag serieus te nemen?

„Die vraag kun je beter aan hen stellen. Ik verwacht dat Lee Cronin je zou vertellen dat ik een creationist ben. Die term is zijn argument om niet met mij in discussie te gaan over wetenschap. Ik haal God er echter nooit bij als ik over de oorsprong van leven discussieer.”

Toch is hun reactie veelbetekenend.

„De wetenschappers hebben geen idee van de herkomst van het leven. Ook weten ze niet hoe ze leven moeten maken in hun eigen laboratoria. Terwijl het veel gemakkelijker is om leven te maken in een laboratorium dan om te achterhalen hoe het leven moet zijn ontstaan op een vroege aarde. Daar waren geen laboratoria of producenten van benodigde chemicaliën.

„Wetenschappers hebben geen idee van de herkomst van het leven” James Tour, hoogleraar synthetische chemie Rice University

Stel, we nemen een cel die net is doodgegaan. Alles is in zo’n cel aanwezig en zit op de juiste plaats. Maar zelfs die kunnen we niet weer tot leven wekken, terwijl dit veel makkelijker zou zijn dan de synthese van een cel. En zelfs dat kunnen we niet.”

Wat zegt u dat over de waarde van de huidige theorieën om de oorsprong van leven te verklaren?

„Die zijn volstrekt waardeloos. Het is een hoop onzin. Ze hebben allemaal duizend gebreken waardoor ze niet werken.” Met nadruk: „Het is oplichterij.”

Chemische processen kunnen de oorsprong van het leven niet verklaren, schreef u in het boek ”The Mystery of Life’s Origin” (2019) en in ”Theistic Evolution” (2017). Wat maakt chemische evolutie onmogelijk?

„Daarover zou ik wel opnieuw een dik boek kunnen volschrijven. Het zijn niet één of twee dingen die het ontstaan van leven uit chemicaliën onmogelijk maken. Het is alles bij elkaar. Alles wat ze voorspiegelen werkt niet op de vroege aarde die ze zich voorstellen. Het is allemaal volstrekte onzin.

„Wetenschappers hebben geen idee van de herkomst van het leven” James Tour, hoogleraar synthetische chemie Rice University

James Tour. beeld Wikimedia, Jeff Fitlow

Je kunt de kleine moleculen voor leven niet laten ontstaan, je kunt ze niet polymeriseren (aan elkaar schakelen tot een keten, BvdD), je kunt de code voor genetische informatie niet krijgen. En zelfs als je al die stukjes had, heb je geen idee hoe je ze moet assembleren, in elkaar moet zetten. Niets werkt. Nogmaals, het is allemaal oplichterij.”

Waarom blijven de wetenschappers toch proberen de oorsprong van het leven via chemische processen te verklaren?

„Vraag hun dat maar. Ik geloof er niet in. Maar ik kan ook niet in hun hoofd kruipen en je vertellen waarom ze deze gewaagde voorspellingen doen. Het is bovendien bedrog. Sommigen zullen wellicht beweren dat ze God kunnen ontkennen en in een wereld zonder God kunnen leven als wetenschappers ons kunnen vertellen hoe het leven is ontstaan. Ze kunnen zo het goddelijke oordeel ontlopen, denken ze.

Ik denk dat elke synthetisch-organisch chemicus precies hetzelfde ziet als wat ik zie. Dus waarom ze doorgaan met deze nonsens, weet ik niet. Biologen en astrofysici begrijpen de chemie niet, dus dat zij deze onzin dolgelukkig verspreiden, tja, dat kan ik nog plaatsen.”

„Wetenschappers hebben geen idee van de herkomst van het leven” James Tour, hoogleraar synthetische chemie Rice University

Waarom zullen hun pogingen blijven mislukken?

„De chemie werkt niet mee, de thermodynamica niet, de selectiviteit van moleculen niet. De synthese werkt niet, de materiaaldoorvoer werkt niet. Er is niets wat in hun voordeel werkt. Dus ja, ze zullen blijven falen.

Nu willen ze er kunstmatige intelligentie voor inzetten. Tja, een computer kun je alles laten doen wat je wilt. Maar ga eens naar je lab en probeer het uit. Vergeet hoe het leven ooit is ontstaan; maak het nu eens gewoon in je lab en je wint datzelfde jaar nog een Nobelprijs. Of neem anders een dode cel en wek die weer tot leven en je wint ook een Nobelprijs. Dus waarom doet niemand het? Omdat ze het niet kunnen. Omdat het nooit zal werken.”

Toch gaan ze ermee door. Waarom?

„De wetenschap zelf schreeuwt dat het niet op deze manier kan. Daarom miste Lee Cronin zijn deadline toen hij in 2011 voorspelde dat hij binnen twee jaar leven in zijn lab zou creëren. Daarom miste Jack Szostak zijn deadline toen hij in 2014 zei dat hij binnen drie tot vijf jaar leven in zijn lab zou creëren. Dimitar Seselov van Harvard zei in 2014 dat hij binnen vijf jaar leven in het lab zou hebben. Hij miste zijn deadline.”

Waarom zullen de wetenschappers hun falen nooit toegeven?

„Die vraag kun je beter aan hen stellen. Ik ben geen psychiater. Wetenschappers zijn mensen als iedereen. Als ze dingen zeggen, willen ze dat het echt gebeurt. Deze jongens zijn hier al tientallen jaren mee bezig. Maar de synthetisch-chemici onder hen zien precies hetzelfde als wat ik zie. Ze leven in een leugen. Het moet voor hen een vreselijk ongemakkelijk leven zijn. Want het is echt allemaal oplichterij. Tenminste, synthetisch-chemici weten dat maar al te goed.”

Bestaat er dan een onoverbrugbare kloof tussen niet-leven en leven?

„Dat weet ik niet en dat heb ik nooit gezegd. Ik heb altijd gezegd dat ik vermoed dat we dit ooit zullen uitvogelen, maar die dag is nog ver weg. We hebben gewoon geen idee hoe we de moleculen moeten samenstellen of hoe moleculen zich tot een levend wezen kunnen samenstellen.”

Hoe raakte u geïnteresseerd in dit onderwerp?

„Ik wilde de oorsprong van koolhydraten proberen te begrijpen. Dat bracht me bij het bestuderen van de oorsprong van het leven. En toen ik naar die dingen begon te kijken, werd het duidelijk dat het hele vakgebied (van het onderzoeken van de oorsprong van leven, BvdD) op drogredenen is gebouwd. Het is een kaartenhuis dat erop wacht om omver te worden geblazen. Sommige mensen hebben dat in het verleden ook geprobeerd, maar zij werden niet gehoord. Dus ik dacht: laat ik deze oplichterij dan maar aan de kaak gaan stellen.”

„Wetenschappers hebben geen idee van de herkomst van het leven” James Tour, hoogleraar synthetische chemie Rice University

U bent als een roepende in de woestijn. Waarom blijft u toch volhouden?

„Eigenlijk interesseert het hele onderwerp me niet zo. Maar ik ben in dit gevecht betrokken geraakt. Ik heb mijn handdoek in de ring gegooid, dus nu trek ik de strijd naar me toe. Er is geen weg meer terug. Ik weet zeker dat ik het nu tot mijn dood blijf volhouden.”

Ziet u al resultaat? Verandert de visie op de oorsprong van het leven in de wetenschap door uw werk?

„Ik denk dat de meeste synthetisch-chemici zien wat ik zie. Maar er is, denk ik, een drastische verandering nodig in de manier waarop we dit onderwerp benaderen. Zoals de meeste wetenschappers het nu benaderen, is het oplichterij, zwendel en bedrog.

Ik denk dat een goede aanpak zou zijn om te proberen een cel die net dood is te nemen en die weer tot leven te wekken. Daarvan kun je veel leren. Begin maar met een verse dode cel en pak het onderzoek vanaf dat punt op. Je hebt deze retrosynthetische aanpak nodig om wetenschappelijk vooruitgang te boeken.”