Sluis Lith nog zeker week dicht na aanvaring met schip

De woordvoerder legt uit dat de schade grotendeels onder water zit en dat nog niet volledig kan worden vastgesteld hoe de deuren eraan toe zijn. Eerder meldde RWS wel dat ze „ernstig beschadigd” zijn. De deuren kunnen er pas volgende week uit worden gehaald, omdat die klus de nodige voorbereiding vereist.

Het schip blijft tot die tijd ook in de kolk liggen. Dat komt doordat het water in de kolk omhoog zou moeten om het schip aan de achterkant eruit te halen, maar dan bestaat het risico dat de beschadigde deuren uitklappen.

Schepen kunnen omvaren via Weurt. De kleine sluiskolk bij Lith is wel open, die is toegankelijk voor schepen tot 113,50 meter lang en 7,10 meter hoog.