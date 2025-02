Verwachte bezuiniging op brandweer, Kamer bezorgd

De veiligheidsregio’s waar de brandweer onder valt, zouden vanaf 2026 ruim 80 miljoen euro extra te besteden hebben, maar door een bezuiniging die de coalitie in de formatieperiode heeft bepaald, wordt daarvan ongeveer 28 miljoen euro weer teruggedraaid. Ook het budget van gemeenten krimpt naar verwachting en dat leidt volgens de veiligheidsregio’s tot een extra korting van 5 procent.

„Een bezuiniging van 5 procent extra per veiligheidsregio leidt naar verwachting tot het saneren van ongeveer honderd vrijwillige posten en 2000 tot 2500 vrijwilligers in Nederland”, staat in de brief die de veiligheidsregio’s aan het kabinet stuurden. „Nu bezuinigen betekent het afbreken van structuren en capaciteiten die we morgen nodig hebben.”