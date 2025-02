Brabant en Zeeland stoppen procedures tegen ethaankraker Ineos

„Constructieve overleggen hebben geleid tot onze conclusie dat de effecten van de vergrote uitstoot van Ineos op de Brabantse Wal aanvaardbaar zijn”, stelt Saskia Boelema, de Brabantse gedeputeerde vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Haar Zeeuwse collega Wilfried Nielen (natuur) wijst erop dat „grensoverschrijdende stikstofproblematiek” voortaan gezamenlijk wordt aangepakt. „We gaan kennis over beleid en vergunning systematisch uitwisselen en ook voor toekomstige ontwikkelingen maken we afspraken over het toetsen van grensoverschrijdende effecten.”

De twee provincies tekenden eerder beroep aan tegen verschillende vergunningen voor de nieuwe ethaankraker. Milieuorganisaties begonnen een zaak tegen de komst van wat zij noemen „Europa’s grootste plasticproject”. Eind 2024 overlegden Zeeland, Noord-Brabant en Vlaanderen om de verschillen van inzicht buiten de rechter om op te lossen. Die gesprekken en nieuwe informatie uit Vlaanderen over de stikstofuitstoot in de omgeving hebben de bestuurders in Noord-Brabant en Zeeland overtuigd. „Daardoor hebben we nieuwe inzichten gekregen die voor ons noodzakelijk waren om de procedures te staken”, aldus Boelema.

De Vlaamse stikstofaanpak moet ervoor zorgen dat er minder stikstof uit de Antwerpse haven in de Zeeuwse Natura 2000-gebieden belandt, meldt Zeeland. „Bovendien wordt de dalende stikstoftrend jaarlijks gemonitord en worden, bij afwijken van beleidsdoelstellingen regels aangescherpt.”