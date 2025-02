ASR begint met uitbetaling compensatie woekerpolisaffaire

Met de deal met de claimorganisaties was ongeveer 250 miljoen euro gemoeid. Daarnaast zette ASR nog 50 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet waren aangesloten bij de organisaties en die niet eerder een vergoeding hadden gehad. Bestuursvoorzitter Jos Baeten laat weten dat ASR ook overgaat tot het uitvoeren van die eigen vergoedingsregeling. „Zo gaan we dit dossier voor alle belanghebbenden afronden”, verklaart hij woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers van ASR.

De vergoeding per polishouder varieerde van enkele honderden euro’s tot in een enkel geval 10.000 euro of meer, schatte Baeten eerder al in. Het betrof beleggingsverzekeringen van zowel ASR zelf als Aegon, waarvan ASR eerder de Nederlandse verzekeringsactiviteiten overnam. Volgens Baeten ging het in totaal om ongeveer 140.000 polissen.

De Consumentenbond benadrukt dat het nog even kan duren voordat iedereen het geld op zijn rekening heeft. De bond adviseert betrokkenen die hun aanbod nog niet hebben geaccepteerd, dat zo snel mogelijk alsnog te doen. Na ASR bereikten de claimorganisaties ook schikkingen met verzekeraars Nationale-Nederlanden, Achmea, Reaal en De Goudse. „Hopelijk komt er ook snel duidelijkheid voor de deelnemers met woekerpolissen van deze verzekeraars”, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

De woekerpolisaffaire hield de gemoederen in de financiële wereld jarenlang bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening waren gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties probeerden gedupeerden vervolgens herhaaldelijk te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars.