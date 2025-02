Kabinet kijkt met ‘ambitieuze houding’ naar hogere NAVO-norm

Fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz (VVD) had gevraagd hoe het kabinet kijkt naar de komende NAVO-top, waar verhoging van de NAVO-norm een van de belangrijkste punten is. De liberalen staan positief tegenover een verhoging van de norm die nu op 2 procent staat. Verhoging ligt op tafel omdat de Amerikanen dat eisen, maar ook om de Russische dreiging.

„Dat kan niet iets zijn tussen u en de VVD alleen”, reageerde Wilders. Hij wil alleen meer geld voor defensie uitgeven als er ook geld gaat naar zaken waarvan burgers profiteren zoals lagere huren, lagere btw op boodschappen en een lagere gasrekening voor huishoudens. Wilders wil dat het kabinet de „ambities gelijk verdeelt”.

Schoof zei niets te hebben toegezegd, maar wees er wel op dat de druk van de VS en de NAVO om een hogere norm vast te stellen hoog is. „Dus zullen we dat echt onder ogen moeten zien.” Een hogere norm is ook in het belang van de veiligheid in Nederland en Europa, voegde hij eraan toe. Meer geld voor defensie zal „moeilijke keuzes” met zich meebrengen.